Космос
ВедомостиSpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами
Предыдущая попытка запуска, запланированная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за погоды. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Стыковка корабля с МКС запланирована на 31 мая.
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Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
При падении лифта в Благовещенске пострадали люди
Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Происшествия
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов
В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
Происшествия
В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке
По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
Общество
Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»
В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение.
РИА Новости 17:20
Авто
Toyota запустила продажи самого мощного RAV4 Prime
Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
Автоновости дня 02:28
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в Александровске-Сахалинском
31 мая в 3:39 диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании деревянного бесхозного строения на улице Цапко.
АСТВ 19:58
Происшествия
СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King
Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
Известия вчера в 09:59
Космос
Зонд Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS
Европейский зонд Solar Orbiter на выходных пролетит сквозь хвост кометы ATLAS.
РЕН ТВ вчера в 08:16
Политика
В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте
Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Lenta.ru 13:24
Теннис
Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
20-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменов мира по версии Forbes.
Metaratings вчера в 12:47
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка на родину вывозным рейсом «Аэрофлота»
Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в субботу рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск.
ТАСС 20:49
Происшествия
МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте
В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 10:08
Единоборства
Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра
В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.
Чемпионат 16:00
Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская администрация планировала провести очную встречу стран G7 в конце июня в Вашингтоне.
REGNUM 20:37
Футбол
«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году
В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
Телеканал Санкт-Петербург 10:08
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 13:08
Общество
Спрогнозированы цены на путевки в России
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году.
Lenta.ru 19:48
Экономика
Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику
Государственные экономики по всему миру замедляются, десятки миллионов людей лишились работы и остались без средств к существованию.
Lenta.ru вчера в 17:01
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv вчера в 13:59
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн
Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн, количество летальных исходов достигло 367 627.
RT на русском 19:02
Наука
Учёные: найден способ измерения сознания
Учёные рассказали, что нашли научный метод, позволяющий определить уровень сознательного возбуждения.
РИА ОмскПресс 10:47
Шоу-бизнес
Участник «Острова героев» Сергей Косенко заявил, что сложнее всего ужиться в шоу ему было с Нелли Ермолаевой
Блогер и предприниматель рассказал редактору «Вокруг ТВ», каково было ехать на необитаемый остров во второй раз, помог ли ему прошлый опыт, по чему он скучал во время съемок больше всего, а также о взаимодействии с другими участниками, сложных испытаниях и навыках, которые ему удалось освоить за такой непродолжительный отрезок.
Вокруг ТВ 11:45
Здоровье
Частные больницы РФ смогут получать субсидии на выплаты медикам
Частные больницы в России смогут получать субсидии на выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом, заявила пресс-служба кабмина.
Народные новости 07:12
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики
«29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 16:08