Космос

ВедомостиВедомостиSpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами

Предыдущая попытка запуска, запланированная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за погоды. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Стыковка корабля с МКС запланирована на 31 мая.
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

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Общество

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Происшествия

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В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

По словам источника, у здания ГУ МВД по Москве на Петровке было задержано не менее четырех человек, протестовавших против ареста Азара.
Газета.Ru 05:47
Общество

Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»

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РИА Новости 17:20
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Общество

Песков пообещал сбрить бороду перед выходом на работу

РБК 13:18
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Toyota запустила продажи самого мощного RAV4 Prime

Гибридный Toyota RAV4 Prime, анонсированный японской маркой еще осенью 2019 года, поступил в продажу в США.
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Пожарные ликвидировали возгорание в Александровске-Сахалинском

31 мая в 3:39 диспетчеру Александровск-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании деревянного бесхозного строения на улице Цапко.
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СК завершил расследование убийства директора ресторанов Burger King

Следственный комитет завершил расследование убийства женщины, совершенного попутчиком, найденным через сервис BlaBlaCar.
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Космос

Зонд Solar Orbiter пролетит сквозь хвост кометы ATLAS

Европейский зонд Solar Orbiter на выходных пролетит сквозь хвост кометы ATLAS.
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Амурские пожарные не дали взорваться бочке с топливом

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В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

Ранее 30 мая на сайте Госдепартамента США сообщалось, что правительство Мальты изъяло партию контрафактной ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов.
Lenta.ru 13:24
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Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

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В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

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Россияне вылетели из Нью-Йорка на родину вывозным рейсом «Аэрофлота»

Пожелавшие вернуться на родину граждане России вылетели в субботу рейсом "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву, откуда они направятся в Ростов-на-Дону, Махачкалу, Екатеринбург и Новосибирск.
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МВД проведет проверку из-за вечеринки с участием полицейских в Сургуте

В Ханты-Мансийском автономном округе проведут служебную проверку в отношении пяти полицейских из Сургута, которых обнаружили на ночной вечеринке в одном из городских кафе.
РБК 10:08
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Единоборства

Прямой эфир боя UFC on ESPN 9 Вудли — Бёрнс начнётся примерно в 6 утра

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 9. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в полусреднем весе Тайрон Вудли и Гилберт Бёрнс.
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Трамп решил отложить саммит G7 до сентября

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Футбол

«Зенит» стал лидером по прибыли среди российских клубов в 2019 году

В прошлом году клуб заработал 11,31 млрд рублей.
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Путин предложил определить шаги России после открытия границ

Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
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В Нью-Йорке полиция начала перекрывать подходы к полицейским участкам

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Спрогнозированы цены на путевки в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году.
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Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так. Как это спасет мировую экономику

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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн

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