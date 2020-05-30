Предыдущая попытка запуска, запланированная на 27 мая, была отменена незадолго до старта из-за погоды. Ракета Falcon 9 должна доставить на орбиту корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бобом Бенкеном и Дагом Херли. Стыковка корабля с МКС запланирована на 31 мая.

SpaceX запустила к МКС корабль Crew Dragon с астронавтами

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