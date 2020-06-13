Космос
КоммерсантъSpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink. Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету.
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Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Lenta.ru вчера в 19:47
Происшествия
Людей эвакуируют из «Афимолл Сити» из-за возгорания
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы около 400 человек", - уточнили в МЧС.
Газета.Ru 08:23
Путешествия
В АТОР рассказали, когда можно планировать летний отдых
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что большинство регионов страны откроют свои двери для туристов с 15-20 июня, поэтому можно планировать длительный отдых, отталкиваясь от этих дат.
ТК Звезда 00:53
Футбол
«Валенсия» с Денисом Черышевым упустила победу в дерби с «Леванте»
«Валенсия» благодаря голу Родриго Морено на 90-й минуте была близка к тому, чтобы взять три очка в поединке 28-го тура Примеры с «Леванте».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 18:03
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Политика
Власти ФРГ опасаются, что санкции США против «СП-2» затронут госслужбы
Берлин, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Новые санкции США, которые могут быть введении в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), впервые смогут затронуть немецкие госслужбы, в какой-либо степени связанные с данным проектом и компании из Германии.
REGNUM 02:33
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Общество
На крупнейшем рынке Пекина обнаружен коронавирус
По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на разделочной доске, на которой обрабатывался импортный лосось, закупленный в свою очередь на другом, рыбном рынке «Цзиншэнь», который также был закрыт.
Популярная механика 07:03
Происшествия
Упавшим под Самарой самолетом управлял курсант
Легкомоторным самолетом Як-52, который упал утром 13 июня под Самарой, управлял курсант второго года обучения.
Российская газета 08:46
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Общество
Диетологи назвали способ избавиться от тяги к сладкому за неделю
RuNews24.ru вчера в 06:11
Авто
Lexus анонсировал премьеру нового Lexus IS
Мировая премьера седана Lexus IS нового поколения пройдет 16 июня в формате прямой трансляции на странице Lexus в Facebook.
Автоновости дня вчера в 07:01
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily вчера в 06:23
Армия и оружие
Иконы покровителей всех родов войск доставили в главный храм ВС
Иконы святых покровителей видов и родов Вооружённых Сил РФ прибыли в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке.
News.ru 08:27
Футбол
Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе
РИА Новости 07:48
Баскетбол
Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги
Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями А на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после того, как греческий «Панатинаикос» заявил о желании покинуть лигу.
RT на русском 06:43
Политика
Путин освободил от должностей замглавы Минюста и замглавы СК
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы Минюста РФ Дениса Новака и замглавы Следственного комитета России Ильи Лазутова.
ТАСС 11 июня в 14:41
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя намерение президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма, сравнил такое предложение с "монологом с зеркалом" и заявил, что ответа на него не будет.
РИА Новости 08:10
Киберспорт
Valve добавила в Dota 2 фильтр ненормативной лексики
Утром 13 июня Valve выпустила патч для Dota 2, в котором добавила фильтр ненормативной лексики для текстового чата.
CyberSport.ru 02:32
Общество
Российским пенсионерам собираются дать единовременную выплату
По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
Кавказ Пост 11 июня в 15:33
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Политика
В офисе Зеленского выявлена вспышка коронавируса
По данным источников, коронавирусом уже заразились советник Зеленского Руслан Демченко и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Газета.Ru 07:41
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12