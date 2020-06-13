Космос
КоммерсантъSpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink. Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету.
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Футбол
Тренер «Мальорки» рассказал, как разозлил Месси: «Сказал, что забьют нам семь, сам сделал хет-трик»
Аргентинец пообещал, что «Барселона» забьет «Мальорке» семь голов. В итоге каталонцы забили пять мячей, а Месси оформил хет-трик.
Sport24.ru 09:11
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте
Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травматического пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался.
Российская газета 11:23
Космос
НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба
Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна 11 июня в 16:53
Космос
Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды
Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
Технологии
Обнаружен баг, позволяющий отключить рекламу в YouTube
О неожиданном баге сообщил пользователь Reddit под ником u/unicorn4sale.
Машины и Механизмы 11:01
Здоровье
Четыре медработника Печорской больницы заразились коронавирусом
Четыре медицинских работника Печорской районной больницы заразились коронавирусом.
Псковская правда вчера в 09:23
Общество
Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых
Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
Интернет
В WhatsApp появится функция поиска сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, позволяющую быстро искать сообщения в чатах.
АБН вчера в 15:03
Футбол
«Вердер» в гостях разгромил «Падерборн»
Футболисты «Падерборна» уступили «Вердеру» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии со счетом 1:5.
Советский спорт 11:23
Гаджеты
Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %
Акция продлится до 14 июня включительно. Вы можете купить подарок при покупке смартфона до 22 июня.
Evo-rus.com 09:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак высмеяла Костюшкина, пережившего в детстве насилие
В своем интернет-шоу «Осторожно, новости!» в Youtube телеведущая Ксения Собчак неудачно пошутила, высмеяв Стаса Костюшкина, пережившего в детстве акт насилия.
Bimru.ru 10:55
Шоу-бизнес
Гоша Куценко призвал не осуждать Ефремова
Заслуженный артист России Гоша Куценко призвал не осуждать актера Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.
Профиль 10:24
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Шоу-бизнес
Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram
Актриса Агата Муцениеце опубликовала видеообращение в Instagram, в котором выразила благодарность своему бывшему мужу Павлу Прилучному.
РИА Новости 03:32
Общество
Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц
Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
Экономика
Проблемные регионы получат деньги на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 11 июня в 05:26
Общество
На улицы Лондона вышли тысячи левых и правых демонстрантов
Тысячи протестующих из левых и правых движений вышли на улицы Лондона, чтобы провести свои демонстрации.
Daily Storm 11:20
Общество
Голикова назвала коронавирус причиной смерти 1660 россиян в апреле
Новая коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 1660 российских граждан за апрель.
NewInform 05:18
Происшествия
Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой
Около трех часов ночи ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул горлышко от водочной бутылки в задний проход, уснувшему в пьяном угаре сослуживцу.
Вечерние Ведомости вчера в 04:50
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием
RuNews24.ru вчера в 19:52
Космос
Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты
Sibnovosti.ru 11 июня в 02:30
Футбол
Футболисты «Ювентуса» и «Милана» будут изолированы после матча
Игроки команд, которые принимают участие в матчах полуфинала Кубка Италии, будут изолированы после игры.
Soccer.ru вчера в 10:19
Происшествия
В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке
В Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 11:52