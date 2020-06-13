Космос

КоммерсантъКоммерсантъSpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink. Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету.
Читать в источнике
Комментировать217

Подробнее о событии

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту еще 58 спутников проекта Starlink

Эхо Москвы09:34

SpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9

РБК07:24

Очередная партия спутников Starlink развёрнута на околоземной орбите

REGNUM09:04

Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink была запущена в США

Москва 2408:53

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

Газета.Ru05:55

В США запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

РИА Новости05:35

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

ТАСС05:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 11:53, Ашберн
Футбол

Тренер «Мальорки» рассказал, как разозлил Месси: «Сказал, что забьют нам семь, сам сделал хет-трик»

Аргентинец пообещал, что «Барселона» забьет «Мальорке» семь голов. В итоге каталонцы забили пять мячей, а Месси оформил хет-трик.
Sport24.ru 09:11
Происшествия

В Петербурге умер студент, которого расстреляли на Невском проспекте

Студент СПбГУ, которого несколько дней назад расстрелял из травматического пистолета сотрудник фирмы на Невском проспекте, скончался.
Российская газета 11:23
102
Общество

Митрополит Иларион рассказал, почему детей забирают из семей

Pravda.Ru 09:54
Игры

Компания IO Interactive продемонстрировала первые скриншоты Hitman 3

Evo-rus.com 10:05
1
Космос

НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба

Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна 11 июня в 16:53
4
Космос

Раскрыта тайна радиосигналов, исходящих из глубин Антарктиды

Команда физиков во главе с американцем Яном Шумейкером предложила новое объяснение аномалиям, зафиксированным в Антарктиде.
Российская газета 10 июня в 09:12
30
Технологии

Обнаружен баг, позволяющий отключить рекламу в YouTube

О неожиданном баге сообщил пользователь Reddit под ником u/unicorn4sale.
Машины и Механизмы 11:01
Здоровье

Четыре медработника Печорской больницы заразились коронавирусом

Четыре медицинских работника Печорской районной больницы заразились коронавирусом.
Псковская правда вчера в 09:23
Общество

Мурашко призвал жителей РФ быть готовыми поменять планы на отдых

Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом меняется, однако нельзя со стопроцентной гарантией сказать, что в выбранном гражданами месте для летнего отдыха будет стабильная и спокойная обстановка.
REGNUM вчера в 11:47
172
Интернет

В WhatsApp появится функция поиска сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, позволяющую быстро искать сообщения в чатах.
АБН вчера в 15:03
38
Футбол

«Вердер» в гостях разгромил «Падерборн»

Футболисты «Падерборна» уступили «Вердеру» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии со счетом 1:5.
Советский спорт 11:23
Гаджеты

Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %

Акция продлится до 14 июня включительно. Вы можете купить подарок при покупке смартфона до 22 июня.
Evo-rus.com 09:29
8
Шоу-бизнес

Ксения Собчак высмеяла Костюшкина, пережившего в детстве насилие

В своем интернет-шоу «Осторожно, новости!» в Youtube телеведущая Ксения Собчак неудачно пошутила, высмеяв Стаса Костюшкина, пережившего в детстве акт насилия.
Bimru.ru 10:55
4
Шоу-бизнес

Гоша Куценко призвал не осуждать Ефремова

Заслуженный артист России Гоша Куценко призвал не осуждать актера Михаила Ефремова и выразил соболезнования семье погибшего в аварии Сергея Захарова.
Профиль 10:24
116
Происшествия

Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона

Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
28
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Известия 11:42
3
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
254
Шоу-бизнес

Муцениеце обратилась к Прилучному в Instagram

Актриса Агата Муцениеце опубликовала видеообращение в Instagram, в котором выразила благодарность своему бывшему мужу Павлу Прилучному.
РИА Новости 03:32
21
Общество

Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
26
Экономика

Проблемные регионы получат деньги на развитие

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 11 июня в 05:26
25
Общество

На улицы Лондона вышли тысячи левых и правых демонстрантов

Тысячи протестующих из левых и правых движений вышли на улицы Лондона, чтобы провести свои демонстрации.
Daily Storm 11:20
Общество

Голикова назвала коронавирус причиной смерти 1660 россиян в апреле

Новая коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти 1660 российских граждан за апрель.
NewInform 05:18
14
Происшествия

Ефрейтор Росгвардии изнасиловал сослуживца бутылкой

Около трех часов ночи ефрейтор «не осознавая своих действий», засунул горлышко от водочной бутылки в задний проход, уснувшему в пьяном угаре сослуживцу.
Вечерние Ведомости вчера в 04:50
2,2K
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
365
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru вчера в 08:45
105
Происшествия

На трассе в Китае взорвался бензовоз

В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
32
Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после аварии с его участием

RuNews24.ru вчера в 19:52
6,8K
Космос

Красноярцы первыми в «Союзе» запустили в космос прототип ракеты

Sibnovosti.ru 11 июня в 02:30
54
Футбол

Футболисты «Ювентуса» и «Милана» будут изолированы после матча

Игроки команд, которые принимают участие в матчах полуфинала Кубка Италии, будут изолированы после игры.
Soccer.ru вчера в 10:19
Происшествия

В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке

В Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 11:52
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Falcon 9
Ракета-носитель
Семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 и жидкий кислород. Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное