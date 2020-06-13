Космос

КоммерсантъКоммерсантъSpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink. Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету.
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Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink была запущена в США

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SpaceX вывела на орбиту 58 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9

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Во США запустили ракету Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink

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Компания SpaceX успешно вывела на орбиту еще 58 спутников проекта Starlink

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Газета.Ru05:55

Очередная партия спутников Starlink развёрнута на околоземной орбите

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SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 58 спутниками Starlink

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В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
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С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения

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Авто

Skoda представила новый универсал Skoda Octavia Scout

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Коммерсантъ 04:32
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РБК 05:21
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Общество

Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком

РИА Новости 08:34
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Общество

Губернатор рассказал о смертности от коронавируса в Подмосковье в мае

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число умерших в Подмосковье в мае составило 1606 человек, из них у 506 был подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
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Lenta.ru 01:36
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Авто

В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan

Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
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Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
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Происшествия

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Автор записи поясняет, что в последние несколько недель очередь из «скорых» ежедневно собирается перед входом в отделение.
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Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина

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Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
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Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год

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Происшествия

Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
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«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
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