Космос
КоммерсантъSpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 58 спутниками Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX успешно вывела на орбиту 58 спутников Starlink. Запуск микроспутников, который откладывался несколько раз, стал для компании девятым по счету.
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Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Транспорт
Более 30 тысяч москвичей продлили проездные билеты за сутки
Ранее дептранс пояснял, что москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более восьми поездок.
РИА Новости 09:31
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Общество
Гидрометцентр ожидает возвращения жары в европейскую часть РФ
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о прогнозе погоды на территории европейской части России.
Газета.Ru вчера в 20:33
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Общество
С 1 июля часть получающих выплаты на карту пенсионеров ждут изменения
Москва, 13 июня 2020, 14:24 — REGNUM С 1 июля текущего года вводятся некоторые изменения для российских пенсионеров, которые получают выплаты на банковскую карту.
REGNUM 07:24
Происшествия
В России мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Kazanfirst.ru вчера в 17:05
Авто
Skoda представила новый универсал Skoda Octavia Scout
Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 10 июня в 03:13
Общество
МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.
Коммерсантъ 04:32
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Общество
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
РИА Новости 08:34
Общество
Губернатор рассказал о смертности от коронавируса в Подмосковье в мае
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число умерших в Подмосковье в мае составило 1606 человек, из них у 506 был подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
RT на русском 06:23
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в начале года
Самые низкие зарплаты в среднем в первом квартале года получали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (29 тысяч рублей) и работники сельского хозяйства (30,9 тысячи).
Lenta.ru 01:36
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
Происшествия
Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован
Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 09:29
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
В Сети впервые появилось изображение новой российской военной техники, которая может оказаться модификацией тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», получившей название «Тосочка».
ФАН вчера в 22:42
Общество
Италия и Нидерланды подписали контракт на 400 млн доз вакцины от COVID
Англо-шведской фармацевтическая компания Astrazeneca произведёт 400 миллионов доз вакцины от коронавируса для жителей ЕС, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.
News.ru 09:53
Происшествия
У омской больницы заметили очередь из 13 «скорых»
Автор записи поясняет, что в последние несколько недель очередь из «скорых» ежедневно собирается перед входом в отделение.
Город55.ру 07:22
Шоу-бизнес
Собчак высмеяла изнасилование Стаса Костюшкина
Московский Комсомолец 07:42
Общество
Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Neva.Today 06:41
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 10:12
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru 10 июня в 10:40
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Общество
Мурашко назвал маски важной мерой профилактики коронавируса
«Ношение медицинских масок или гигиенических, особенно в общественных местах и транспорте, — очень важный элемент профилактики», — сказал министр.
РБК 10:16
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля.
Автоновости дня 02:50
Общество
Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26