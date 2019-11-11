Космос
РБКSpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Как передает CNN, ракета взлетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Спустя час после запуска SpaceX подтвердила, что все спутники доставлены на расчетную орбиту. Предыдущий раз Falcon 9 с 60 спутниками Starlink на борту был запущен в мае этого года.
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В Кремле назвали «актом безумия» громкое убийство в Петербурге
Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова.
Накануне.Ru 07:35
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Организатора «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
Комсомольская правда 06:56
Происшествия
На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на высоту в девять километров
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту около шести километров над уровнем моря.
REGNUM 19:01
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Известия 12:47
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МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате
Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
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«Мегафон» начал продажи на площадке AliExpress
«Мегафон» открыл магазин на площадке AliExpress – маркетплейсе Tmall, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя оператора.
Ведомости вчера в 18:52
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Долг перед «Русфондом» за семью Фриске помог погасить известный артист
Владимир Фриске, отец скончавшейся от рака 4 года назад эстрадной звезды Жанны Фриске, в эфире телепередачи «Звёзды сошлись» сообщил о том, что долг его семьи перед отечественной фандрайзинговой благотворительной организацией «Русфонд» частично погасил некий известный артист.
OAnews вчера в 12:50
Здоровье
Медики назвали продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Ugpressa.ru вчера в 11:10
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
UfacityNews.ru 07:35
Общество
Сотрудники Нацбанка Украины задержаны по подозрению в хищении средств
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, среди задержанных - бывший первый замглавы Нацбанка Александр Писарук.
Российская газета 17:41
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Общество
После развода родственники смогут всегда видеться со своими детьми
Законопроект об административной ответственности за запрет ребенку видеться с родственниками после развода родителей направит в правительство глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.
ФедералПресс 18:55
Общество
Создателей Apple Card заподозрили в гендерной дискриминации
В Goldman Sachs заявили, что у членов одной семьи могут быть принципиально разные кредитные линии, однако ни о какой гендерной дискриминации речи не идет.
РБК вчера в 22:24
Общество
Парламент Боливии экстренно эвакуировали из-за беспорядков
Законодательное собрание Боливии эвакуировано из-за беспорядков, возобновившихся в столице страны.
REGNUM 19:00
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Известия 10:19
Политика
Ульянов: США и Израиль не будут участвовать в конференции по ближневосточной зоне без ОМУ
США и Израиль отказались участвовать в конференции ООН по вопросу создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения (ОМУ), которая пройдет в Нью-Йорке с 18 по 22 ноября.
ТАСС 18:26
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила в Праге новое, четвертое поколение Skoda Octavia.
Автоновости дня 13:49
Технологии
Amazon запустит новую сеть продуктовых супермаркетов
Американский интернет-ритейлер Amazon планирует открыть новую сеть продуктовых супермаркетов, сообщил Bloomberg, ссылаясь на вакансии, опубликованные на сайте компании.
Ведомости 17:56
Экономика
Медведев проведёт совещание по стратегическому развитию и нацпроектам
Сегодня, 11 ноября, премьер-министр Дмитрий Медведев проведёт заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщается на сайте правительства РФ.
REGNUM 00:32
Космос
НАСА испытывает покрытие для отталкивания лунной пыли
В ближайшие годы НАСА вернется на Луну впервые со времен Аполлона. Проект «Артемида» не является операцией по оставлению «следов и флагов».
AstroNews.ru 09 ноября в 10:08
Политика
Трамп прокомментировал отставку президента Боливии
Президент США Дональд Трамп назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «важным моментом для демократии в Западном полушарии».
News.ru 16:06
Здоровье
Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.
РЕН ТВ вчера в 17:56
Футбол
Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону вчера в 08:27
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru 04:45
Политика
Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику
Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
ТАСС 17:44
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капиталов
Российское правительство совместно с объединениями предпринимателей должно внимательно следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования бизнесменов, заявил глава РФ Владимир Путин, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 05:18
Политика
Зеленского погубят «любимые друзья», заявил украинский миллионер
В первую очередь губят Владимира Зеленского "любимые друзья", – отметил Пальчевский.
РИА Новости 16:49