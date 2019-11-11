Как передает CNN, ракета взлетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Спустя час после запуска SpaceX подтвердила, что все спутники доставлены на расчетную орбиту. Предыдущий раз Falcon 9 с 60 спутниками Starlink на борту был запущен в мае этого года.

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

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