Космос

РБКРБКSpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Как передает CNN, ракета взлетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Спустя час после запуска SpaceX подтвердила, что все спутники доставлены на расчетную орбиту. Предыдущий раз Falcon 9 с 60 спутниками Starlink на борту был запущен в мае этого года.
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