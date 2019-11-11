Космос

РБКРБКSpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал, штат Флорида. Об этом сообщается в аккаунте компании в Twitter. Ракета должна вывести на орбиту спутник, разработанный Boeing.
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SpaceX отправил в космос ракету Falcon 9. Не обошлось без неполадок

Телеканал 360°00:55

Space X запустила вторую ракету со спутниками для всемирного бесплатного Интернета

Фонтанка.Ру10 декабря в 19:02

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи

РИА Новостивчера в 19:59

Компания SpaceX успешно запустила ракету со спутником связи

Российская газетавчера в 19:57

Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутником JCSat-18/Kacific-1

Naked Science14 декабря в 09:31

SpaceX впервые запустила Falcon 9 с уже летавшим головным обтекателем

N+110 декабря в 19:02

SpaceX не смогла «поймать» обтекатель Falcon 9

Говорит Москвавчера в 23:24
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Армия и оружие

Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик

После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.
Газета.Ru 02:19
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Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
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Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Общество

Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости вчера в 15:45
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«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

ТАСС вчера в 18:39
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
Культура

«Квартал 95» посвятил песню с «извинениями» Гонтаревой

Взгляд.ру 02:47
Общество

Детей могут обязать выплачивать долги родителей из-за дорогих подарков

Суды трех инстанций отказались привлекать детей к выплате долга: на момент налоговой проверки они были несовершеннолетними, а сам факт подарков суды сочли недостаточным для субсидиарной ответственности.
Forbes вчера в 07:18
Происшествия

Партию наркотиков из Германии на 5,8 млрд рублей изъяли во Внуково

РИА Новости 02:03
Политика

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
РБК 02:57
Происшествия

Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом

Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
RT на русском 01:53
Политика

CNN узнал об опасных маневрах российского корабля-разведчика около США

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» находится у Восточного побережья США и совершает небезопасные маневры, утверждает CNN со ссылкой на американских чиновников.
РБК 02:53
Фигурное катание

Ягудин поддержал Тарасову и оскорбил болельщиков

Наша версия 01:37
Происшествия

На Украине в ДТП с автобусом из Москвы погибли три человека

РИА Новости 01:37
Армия и оружие

Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой

Кадры полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация» впервые опубликованы в широком доступе.
Телеканал 360° вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Дочь Даны Борисовой попала в больницу после ссоры со звездной мамой

В семье телеведущей Даны Борисовой разразился очередной скандал, после которого 12-летняя дочь звезды Полина оказалась госпитализирована.
Аргументы недели вчера в 14:58
Общество

Водителям объяснили главные ошибки при прогреве автомобиля зимой

Эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал автомобилистам о самых главных ошибках, которые совершаются при прогреве машины в зимнее время.
Lenta.ru вчера в 22:01
Авто

Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Автоновости дня вчера в 03:20
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии доказательств против сына Байдена

По словам адвоката, Шокин намерен продемонстрировать документы, которые свидетельствуют об отмывании $3 млн Байденом-младшим, а также дать показания о том, что расследование против Burisma просил притормозить экс-президент Украины Петр Порошенко.
РБК вчера в 01:53
Космос

Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
N+1 10 декабря в 04:07
Космос

Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых

Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
Naked Science 02:12
Происшествия

В доме многодетной семьи под Гатчиной нашли склад оружия

РИА Новости вчера в 14:34
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
Газета.Ru вчера в 10:53
Армия и оружие

Террористы ИГ подорвали автомобиль радикальных курдов SDF в Сирии

Народные новости 15 декабря в 23:48
Гаджеты

Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста вчера в 12:56
Политика

В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Военное обозрение вчера в 23:27
Экономика

Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии международного сырьевого трейдера

Сбербанк зарегистрировал в Швейцарии «дочку», которая займется международным товарным финансированием и операциями с физическими товарами, следует из сообщения банка.
РБК 02:15
Биатлон

Бабиков: есть доказательства того, что СБР отправил меня без винтовки

Как сообщал NEWS.ru, Бабикова отправили в Россию без винтовки, так как СБР (Союз биатлонистов России) оформил общее разрешение на оружие, и она может вернуться только вместе со всей командой в конце декабря.
News.ru вчера в 06:08
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
REGNUM 02:56
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Falcon 9
Ракета-носитель
Семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 и жидкий кислород. Цифра «9» в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.
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