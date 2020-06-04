Космос
ИзвестияSpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink
Предыдущий пуск ракета-носитель Falcon 9 состоялся 23 апреля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Она вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.
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Ракета-носитель SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 спутников глобальной сети Starlink
Эхо Москвывчера в 22:08
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink
Российская газетавчера в 22:14
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 01:43, Ашберн
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За форварда Бешикташа ЦСКА заплатит 4 миллиона евро
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Названы автомобили, попадающие под льготные автокредиты в России
Сегодня пресс-служба российского офиса Kia сообщила, что две модели марки — седан Rio и кросс-хэтчбек Rio X—Line — попадают под действие программ.
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Минздрав назвал первый симптом коронавируса
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ТВ Центр вчера в 08:34
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Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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В Свердловской области выявлено рекордное за время пандемии количество случаев COVID-19.
Телеканал ОТВ вчера в 10:41
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Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
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Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
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Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
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Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора
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Известия вчера в 03:56
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МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
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По мнению депутата, достигнуть компромисс с МВФ по новому кредиту маловероятно, и даже жесткие переговоры вряд ли приведут к какому-то успеху.
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ЦИК обсудит тему электронного голосования по поправкам к Конституции
Порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ будет рассмотрен Центризбиркомом России на заседании 4 июня.
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Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
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