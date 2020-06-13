Космос

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Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Трансляция запуска ведется 13 июня на ютьюб-канале компании.
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