Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 58 спутниками Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида. Трансляция запуска ведется 13 июня на ютьюб-канале компании.

Общество Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников. 924

Происшествия Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельной аварии Российский актер Михаил Ефремов, который подозревается в смертельном ДТП, совершенном на Смоленской площади в Москве в понедельник, 8 июня, записал видеообращение. 7K

Недвижимость Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков. 85

Общество В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. 11

Авто Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта. 139

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную. 9

Происшествия Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка. 611

Политика Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость» Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе. 175

Общество Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела. 8

Общество Скончался актер Сергей Масленников Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.