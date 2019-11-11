Космос

РосбалтРосбалтSpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутником связи

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал.
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