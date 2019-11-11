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Space X запустила вторую ракету со спутниками для всемирного бесплатного Интернета
Фонтанка.Ру10 декабря в 19:02
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