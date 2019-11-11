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ТАССSpaceX запустила ракету со спутником связи
Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Трансляция идет на сайте компании.
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Space X запустила вторую ракету со спутниками для всемирного бесплатного Интернета
Фонтанка.Ру10 декабря в 19:02
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
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