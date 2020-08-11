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Интерфакс
Интерфакс

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Как сообщил во вторник Росстат, снижение ВВП РФ во II квартале, по предварительной оценке, составило 8,5% в годовом сравнении после роста на 1,6% в I квартале.В источнике
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Газета.Ru

Росстат оценил уровень падения ВВП в разгар пандемии

Газета.Ru12:15
Интерфакс

ВВП России во II квартале упал на 8,5%

Интерфакс12:07
Известия

Падение ВВП России во втором квартале оказалось меньше прогнозируемого

Известия12:00
Российская газета

Росстат оценил потери экономики во втором квартале в 8,5%

Российская газета12:04
РБК

Экономика России на пике пандемии рухнула на 8,5%

РБК12:00
ТАСС

Спад ВВП России во втором квартале составил 8,5%

ТАСС12:04
Финмаркет

ВВП России во 2-м квартале упал на 8,5%

Финмаркет12:00

Названо главное отличие белорусских протестов от украинского Майдана

Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах "ненасильственной борьбы" и использовании так называемой мягкой силы.
Взгляд.ру04:30

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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В WarnerMedia происходят массовые увольнения сотрудников

Сообщения о массовых увольнениях в WarnerMedia, "дочке" AT&T, появились после того, как в конце прошлой недели стало известно о реструктуризации в компании под руководством недавно назначенного генерального директора Джейсона Килара.
Газета.Ru10:59
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Синоптики рассказали, вернется ли тепло на Средний Урал

Вторая декада месяца будет прохладной и пасмурной, днем будет всего 14-19 градусов, а ночью от 4 градусов тепла на севере, в других районах области 5-10 градусов, - рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Российская газета04:27
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Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
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Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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