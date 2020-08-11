Что касается протестных технологий, то они не меняются и берут свое начало от идей Джина Шарпа – американского общественного деятеля, известного своими книгами о методах "ненасильственной борьбы" и использовании так называемой мягкой силы.
Сообщения о массовых увольнениях в WarnerMedia, "дочке" AT&T, появились после того, как в конце прошлой недели стало известно о реструктуризации в компании под руководством недавно назначенного генерального директора Джейсона Килара.
Вторая декада месяца будет прохладной и пасмурной, днем будет всего 14-19 градусов, а ночью от 4 градусов тепла на севере, в других районах области 5-10 градусов, - рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.