Футбол

ProstoProSportProstoProSportСпаллетти не сможет возглавить «Милан» из-за контракта с «Интером»

Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти не сможет возглавить итальянский "Милан", несмотря на свое принципиальное согласие на данную должность, сообщает Corriere della Sera.
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