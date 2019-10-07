Футбол
ProstoProSportСпаллетти не сможет возглавить «Милан» из-за контракта с «Интером»
Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти не сможет возглавить итальянский "Милан", несмотря на свое принципиальное согласие на данную должность, сообщает Corriere della Sera.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Спаллетти не хочет уступать «Интеру». «Милан» всерьез рассматривает вариант с Пиоли
Sports.ruвчера в 14:46
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Экономика
Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года
Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России.
Коммерсантъ 02:05
Шоу-бизнес
Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
РЕН ТВ 06 октября в 21:21
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Кино
Российский фильм вошел в лонг-лист премии «Оскар»
Фильм «Дылда» режиссёра Кантемира Балагова вошел в лонг-лист премии «Оскар». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на организаторов.
Inkazan 03:15
Интернет
Специалисты Роскачества назвали лучшие мессенджеры
В результате проверки безопасности мессенджеров самыми защищенными на iOS оказались Wickr Me, Viber, WhatsApp и Wire, а на Android – Wickr Me, Viber, Threema и Signal.
UfaTime.ru 04:23
Политика
МИД Украины: Россия добивается отмены саммита в «нормандском формате»
Россия ищет новые основания, чтобы не проводить встречу в «нормандском формате», полагает министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском вчера в 08:31
Происшествия
В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей
В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Китайская компания Xiaomi объявила о презентации новой линейки смартфонов на территории России.
ИнфоСМИ 03:13
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Экономика
Алтайским бюджетникам пересчитают зарплату
Как сообщает пресс-служба правительства региона, по решению губернатора Виктора Томенко с начала месяца зарплаты отдельным категориям бюджетников будут увеличены на 4,3%.
КП - Барнаул вчера в 21:48
Спорт
«Бессмысленные горы денег и жертв – вот наши победы». Интервью с Кириллом Набутовым, который больше не хочет комментировать спорт
Кирилл Набутов работал на тринадцати Олимпиадах, в девяностые и в начале нулевых комментировал спорт на Ленинградском телевидении и делал популярные программы: например, «Адамово яблоко», где впервые на нашем ТВ заговорили о сексе, и «Один день» – первый выпуск был с Олегом Романцевым.
Sports.ru вчера в 03:48
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
РИА Новости вчера в 04:13
Финансы
Киеву предстоит выплатить $3,3 млрд на погашение госдолга в 2019 году
В 2020 году, как рассчитывает правительство, Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,09 млрд гривен ($7,3 млрд), по внутренним - 217,08 млрд гривен ($875 млн по действующему курсу Нацбанка).
ТАСС 03:46
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
Москва 24 вчера в 14:52
Транспорт
«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Происшествия
У берегов Владивостока сел на мель контейнеровоз из Гонконга
У берегов Владивостока во вторник утром сел на мель контейнеровоз Сosco England, который ходит под флагом Гонконга, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николая Пирожкова.
Российская газета 01:38
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39