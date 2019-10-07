Бывший главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти не сможет возглавить итальянский "Милан", несмотря на свое принципиальное согласие на данную должность, сообщает Corriere della Sera.

Спаллетти не сможет возглавить «Милан» из-за контракта с «Интером»

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