Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСпаллетти договорился с «Миланом», но не может расстаться с «Интером»

Назначение Лучано Спаллетти главным тренером «Милана» может сорваться. Спаллетти уже согласовал личный контракт с «россонери», но камнем преткновения является контракт 60-летнего специалиста с «Интером» до 2021 года, который до сих пор действует, хотя миланский клуб тренирует Антонио Конте.
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