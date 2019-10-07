Футбол
Евро-футбол.руСпаллетти договорился с «Миланом», но не может расстаться с «Интером»
Назначение Лучано Спаллетти главным тренером «Милана» может сорваться. Спаллетти уже согласовал личный контракт с «россонери», но камнем преткновения является контракт 60-летнего специалиста с «Интером» до 2021 года, который до сих пор действует, хотя миланский клуб тренирует Антонио Конте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Авто
В России могут внедрить умные «лежачие полицейские»
Автоновости дня 01:28
Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе
Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русском 06:33
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Известия вчера в 22:14
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Футбол
СМИ: Соболев станет фундаментом для строительства «Манчестер Юнайтед»
Британские СМИ проанализировали возможный переезд форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева в «Манчестер Юнайтед».
Матч ТВ 05:04
Политика
Александр Калашников назначен директором ФСИН
Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний стал Александр Калашников, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 07:26
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Авто
Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип
Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru вчера в 05:54
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прервала молчание после слухов об исчезновении
Накануне Наталья Бочкарева прервала молчание. В комментарии РБК она рассказала о своем самочувствии.
RuNews24.ru 07:38
Происшествия
Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова
Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Общество
Крафтовое пиво в России оказалось под угрозой запрета
С 2021 года в силу вступает новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, однако в нем производство крафтового пива не предусмотрено.
Lenta.ru 01:18
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика
Путин и Шойгу провели отдых в тайге
Ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин перед своим днем рождения отправится в тайгу.
Дождь вчера в 03:31
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Футбол
Первый тренер Соболева: за Сашу теперь весь Барнаул болеет
Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Александра Соболева, поделился мнением об успехах своего бывшего подопечного.
Чемпионат 04:43
Общество
Глава Екатеринбурга провел зачистку в мэрии и дал пугающее обещание
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал уволить сразу нескольких сотрудников администрации, на которых лежит вина за городские скандалы с отоплением, благоустройством и строительством.
URA.Ru 07:00
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Армия и оружие
Песков: США не предупредили Россию о выводе войск из Сирии
США не предупреждали Россию о выводе своих войск из Сирии, а Турция не уведомляла о вводе своего контингента на территорию страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 05:40
Общество
Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева
Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК вчера в 09:06
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Общество
Объявлены имена нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2019 года стали Уильям Кейлин, сэр Питер Рэтклифф и Грегг Семендза.
Индикатор вчера в 07:26
Экономика
«Меня разорили чекисты»: Александр Лебедев о войне с банкстерами и запуске русской Tesla
Банкир, владелец СМИ и журналист Александр Лебедев некогда считался одним из богатейших предпринимателей России.
Forbes 00:36
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей.
ТАСС 06:07