Футбол

ЧемпионатЧемпионатСпаллетти не возглавит «Милан» из-за контракта с «Интером»

Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти не возглавит «Милан», сообщает Corriere della Sera. По данным источника, стороны уже согласовали контракт, но назначению препятствуют споры Спаллетти с его бывшим клубом, «Интером». Лучано связан контрактом с «Интером» до 30 июня 2021 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Спаллетти не может договориться о расторжении контракта с «Интером», чтобы возглавить «Милан»

Матч ТВ02:16

Спаллетти не возглавит «Милан» из-за контракта с «Интером»

Чемпионат02:24

Спаллетти подпишет трёхлетний контракт с «Миланом»

Sport.ruвчера в 13:29

«Милан» не сможет подписать контракт со Спаллетти, Пиоли стал главным кандидатом

Спорт-Экспресс01:53

Спаллетти не хочет уступать «Интеру». «Милан» всерьез рассматривает вариант с Пиоли

Sports.ruвчера в 14:46

Спаллетти не может договориться о расторжении контракта с «Интером», чтобы возглавить «Милан»

Sportbox.RU02:16

Спаллетти согласился подписать трехлетний контракт с «Миланом»

Sport24.ruвчера в 11:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:15, Ашберн
Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

РИА Новости 02:05
Политика

В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

В Киеве суд Печерского района отправил под арест на два месяца бывшего народного депутата Сергея Пашинского.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Общество

Чукотка стала лидером по смертности от алкоголя среди регионов

РБК ознакомился с данными, которые не входят в регулярные публикации Росстата, и составил список регионов с самой высокой смертностью от алкоголя.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО

Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
Известия 02:20
Кино

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости вчера в 04:13
Наука

Британцы доверят региональные авиаперевозки гибридным самолетам

Британский консорциум Cranfield Aerospace Solutions занялся разработкой проекта конвертации пассажирского самолета Britten-Norman Islander с поршневыми двигателями в гибридный летательный аппарат.
N+1 вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Заворотнюк выписали из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ru вчера в 18:42
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 7 октября.
RT на русском вчера в 01:12
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Гаджеты

Xiaomi представит в России недорогой мощный смартфон Redmi Note 8 Pro

Смартфон Redmi Note 8 Pro имеет мощный аккумулятор на 4500 мАч с функцией быстрой зарядки, а также 4 камеры, что позволит владельцам гаджета делать качественные фотографии в разрешении 64 Мп.
Экономика сегодня вчера в 20:33
Армия и оружие

В Пентагоне прокомментировали операцию Турции в Сирии

РЕН ТВ 01:55
Экономика

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Происшествия

Самолет экстренно сел в Воронеже из-за смерти пассажира

7 октября в 15:34 в международном аэропорту «Воронеж» имени Петра I вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании Utair.
Блокнот Воронеж вчера в 12:51
Политика

МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита

Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении

Телеканал 360° вчера в 18:23
Шоу-бизнес

В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске

В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Политика

В конгрессе заявили о планах США выйти из Договора по открытому небу

RT на русском вчера в 20:16
Общество

Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии

Газета.Ru 01:24
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия вчера в 22:14
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Политика

Иран объяснил причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране не имеет отношения к вопросу о шпионаже, рассказал официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
News.ru вчера в 06:18
Политика

Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию

Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
Газета.Ru вчера в 23:56
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета 06 октября в 08:53
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное