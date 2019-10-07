Футбол
ЧемпионатСпаллетти не возглавит «Милан» из-за контракта с «Интером»
Бывший тренер «Зенита» Лучано Спаллетти не возглавит «Милан», сообщает Corriere della Sera. По данным источника, стороны уже согласовали контракт, но назначению препятствуют споры Спаллетти с его бывшим клубом, «Интером». Лучано связан контрактом с «Интером» до 30 июня 2021 года.
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Спаллетти не хочет уступать «Интеру». «Милан» всерьез рассматривает вариант с Пиоли
Sports.ruвчера в 14:46
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