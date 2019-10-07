Футбол
Sport.ruСпаллетти подпишет трёхлетний контракт с «Миланом»
В понедельник, седьмого октября, стало известно, что тренерский мостик итальянского "Милана" в ближайшее время возглавит бывший наставник питерского "Зенита" Лучано Спаллетти. Об этом сообщил авторитетный журналист Джанлука ди Марцио.
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Гаджеты
Недорогой iPhone SE 2 усилит позиции Apple на рынке смартфонов
Новая модель позволит компании улучшить свою позицию на рынке и как минимум на 10% увеличить продажи.
Astera 03:09
Театры
В Южно-Сахалинске проходит фестиваль театров кукол «На островах чудес»
В Сахалинском театре кукол прошла церемония открытия международного фестиваля театров кукол «На островах чудес».
REGNUM 07:08
Политика
Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге
Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири перед своим днем рождения в одежде российского бренда «Армия России».
Lenta.ru 08:12
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты вчера в 20:56
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк сообщил последние сведения об актрисе
Директор актрисы Стас Христов заявил телеканалу НТВ, что Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья, призывают верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ.
Брянские новости 18:23
Общество
Москвичка объяснила подачу иска из-за системы распознавания лиц
Жительница Москвы Алена Попова рассказала РБК, что подала в суд иск против использования видеокамер с функцией распознавания лиц.
РБК 07:03
Футбол
Бывший спортивный директор «Крыльев» сравнил Соболева с Манджукичем
Зураб Циклаури, бывший спортивный директор самарского клуба, заявил, что 22-летний футболист напоминает ему нападающего «Ювентуса» Марио Манджукича.
ProstoProSport 14:18
Политика
«Морской старт» собрались перенести из США в Россию
Пусковую платформу проекта «Морской старт» подготовили к транспортировке из США в Россию.
Lenta.ru 20:56
Политика
В Эквадоре захватили три нефтяных месторождения компании Petroamazonas
"Министерство сообщает, что работы на трех нефтяных месторождениях, расположенных в провинциях Орельяна и Сукумбиос и управляемых компанией Petroamazonas, были приостановлены из-за того, что объекты были захвачены посторонними лицами", - говорится в сообщении.
ТАСС 19:22
Политика
Грета Тунберг переписала Twitter-статус, измененный после слов Путина
Юная шведская активистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter, который меняла после того, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.
РЕН ТВ 05:15
Шоу-бизнес
Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике
Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
7 новостей 03:05
Шоу-бизнес
Нейрохирург рассказал о шансах Заворотнюк на выздоровление
Победить глиобластому невозможно, современная медицина может только помочь продлить жизнь больному, заявил доктор медицинских наук, нейрохирург Павел Шнякин.
ФАН 09:43
Здоровье
Немецкий ученый назвал истинную причину атеросклероза
Кардиохирург Ганноверской медицинской школы профессор Аксель Хаверих назвал истинную причину развития атеросклероза.
ФАН 05 октября в 07:26
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru 05 октября в 09:30
Экономика
Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии
Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Республиканская Телевизионная Сеть 06:04
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 14:51
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Lenta.ru 17:38
Авто
Продажи китайских автомобилей в сентябре выросли на 18%
SpeedMe 05 октября в 10:40
Политика
Трамп обвинил Пелоси в госизмене и призвал к ее импичменту
Президент США Дональд Трамп выступил с обвинениями в государственной измене в адрес спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Страна Советов on-line 08:30
Энергетика
Новак назвал цену на нефть в $100 за баррель делом прошлого
В Минэнерго России назвали цену на нефть в $50 за баррель справедливой.
Газета.Ru 08:15
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
США рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу, об этом сообщил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.
РИА Новости 19:16
Политика
Депутат Госдумы Инга Юмашева вылетела из Нью-Йорка в Москву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, ранее подвергнутая Федеральным бюро расследований (ФБР) США неправомерному допросу, вылетела в понедельник вечером из Нью-Йорка в Москву.
ТАСС 19:49
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Дни.ру 09:41