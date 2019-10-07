Футбол
Петербургский дневникСпаллетти уговорили возглавить «Милан»
Итальянский футбольный тренер Лучано Спаллетти, который в 2009-2014 годах работал в «Зените», в ближайшее время возглавит «Милан».
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Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Кино
Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные
Культура
В Китае заблокировали мультсериал «Южный парк»
Речь идет о второй серии 23-го сезона, которая называется "Банда в Китае".
Политика
В США Путина поздравили надписью на небе
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Футбол
Дмитрий Баринов: «С детства не люблю Роналду»
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов признался, что ему не нравится нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Общество
Врач назвал симптомы рака на теле человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Армия и оружие
Отвода техники не состоится: по Донбассу опять стреляют
Донецк в понедельник, 7 октября, вновь оказался под обстрелом.
Политика
Путин увеличил себе и Медведеву зарплату на 4,3%
Российский президент Владимир Путин подписал указ о том, что он повышает заработную плату президенту и премьеру России.
Экономика
В Минэкономразвития предложили повысить налоги на малый бизнес
Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Политика
Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу
Председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу, направил письмо с протестом в Белый дом.
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала, кто изнасиловал ее в 15 лет
Вал Думас — грек, владевший популярным клубом La Cage Aux Folles, он скончался около 20 лет назад в возрасте 68 лет.
Культура
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
Происшествия
В Казани полицейский покончил с собой в тире МВД
Сотрудник полиции Казани свёл счёты с жизнью из табельного оружия во время тренировки в тире МВД.
Армия и оружие
Сенатор США пригрозил Турции санкциями в случае вторжения в Сирию
Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в понедельник пригрозил Турции санкциями, если она "вторгнется в Сирию", и приостановкой членства в НАТО в случае атак на курдов.
Политика
Глава МИД Украины рассказал о 3 сценариях развития ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о трех сценариях развития ситуации в Донбассе, которые он видит.
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их новым песням
При помощи специально подобранных белков ученые сумели внедрить в память певчим птицам мелодии, которые они должны были услышать от родителей, но по каким-то причинам не смогли.
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
В 1941 году из Симферополя в Ейск был срочно эвакуирован детский дом с детьми, а в августе 1942 года немцы вступили в город.
Происшествия
Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю в Москве восстановлено
Движение транспорта в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы полностью восстановлено, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы в Twitter.
Политика
США ввели санкции против 28 организаций из Китая
Почти 30 китайских организаций оказались под санкциями США в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где Пекин, по мнению Вашингтона, нарушает права местного населения.
Наука
Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии
С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.
Происшествия
Под Белгородом насмерть сбили троих велосипедистов
В Ровеньском районе Белгородской области неизвестный на автомобиле сбил насмерть трёх велосипедистов и скрылся с места происшествия.
Политика
В Кремле осудили задержание россиянки Юзик в Иране
Кремль осуждает задержание в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик и ожидает разъяснений от иранской стороны.
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье
Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Армия и оружие
Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Политика
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.