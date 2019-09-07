Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей девятого тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. Откроет программу девятого тура встреча между петербургским "Зенитом" и тульским "Арсеналом".

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