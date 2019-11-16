Футбол

Байкал24Байкал24ФНЛ: «Спартак-2» дома проиграл «Лучу»

Спартак-2 — Луч
0 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион «Академия Спартак»
Максим Актисов
10′
40′
Антон Кротов
Максим Актисов
Владислав Васильев
45′+1′
Максим Сазонов
63′
66′
Александр Кутьин
Саид Алиев
69′
Руслан Гордиенко
Анатолий Катрич
79′
Максим Насадюк
81′
Саид Алиев
Илья Гапонов
82′
Сильванус Нимели
Идриса Самбу
83′
Михаил Игнатов
Тиерно Тиуб
84′
87′
Никита Саламатов
Александр Макаренко
90′
Вадим Стеклов
90′+5′
Алексей Аравин
В воскресенье, 17 ноября в Москве в очередном матче Футбольной национальной лиги «Спартак-2» дома проиграл «Лучу» из Владивостока со счётом 0:2. Судьба встречи решилась во втором тайме в течении двух минут.
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