Футбол
Байкал24ФНЛ: «Спартак-2» дома проиграл «Лучу»
|79′
Максим Насадюк
|81′
Саид Алиев
В воскресенье, 17 ноября в Москве в очередном матче Футбольной национальной лиги «Спартак-2» дома проиграл «Лучу» из Владивостока со счётом 0:2. Судьба встречи решилась во втором тайме в течении двух минут.
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