«Спартак-2» крупно проиграл в гостях хабаровскому СКА. Игра 20-го тура ФНЛ закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Владислав Камилов, Николай Зайцев и Константин Базелюк.

«Спартак-2» потерпел разгромное поражение в игре со «СКА-Хабаровском»

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