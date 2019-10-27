Футбол

ProstoProSportProstoProSport«Спартак-2» потерпел разгромное поражение в игре со «СКА-Хабаровском»

СКА-Хабаровск — Спартак-2
сегодня
в 01:00
ФНЛ
Стадион им. Ленина
«Спартак-2» крупно проиграл в гостях хабаровскому СКА. Игра 20-го тура ФНЛ закончилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Голы забили Владислав Камилов, Николай Зайцев и Константин Базелюк.
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