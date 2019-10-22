Футбол
РИА Новости«Спартак-2» разгромил «Факел» в первенстве ФНЛ
Сильванус Нимели
|5′
Солтмурад Бакаев
|6′
Сильванус Нимели
|14′
Сильванус Нимели
|25′
Солтмурад Бакаев
|36′
|45′
Руслан Корян
Солтмурад Бакаев
|64′
|77′
Илья Мазуров
Максим Глушенков
|80′
Футболисты второй команды московского "Спартака" прервали серию из девяти матчей без побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), разгромив на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура первенства.
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