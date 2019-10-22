Футбол

РИА НовостиРИА Новости«Спартак-2» разгромил «Факел» в первенстве ФНЛ

Спартак-2 — Факел
7 – 2
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Стадион «Академия Спартак»
Сильванус Нимели
5′
Солтмурад Бакаев
6′
Сильванус Нимели
14′
Сильванус Нимели
25′
Солтмурад Бакаев
36′
45′
Руслан Корян
Солтмурад Бакаев
64′
77′
Илья Мазуров
Максим Глушенков
80′
Футболисты второй команды московского "Спартака" прервали серию из девяти матчей без побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), разгромив на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура первенства.
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