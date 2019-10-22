Футболисты второй команды московского "Спартака" прервали серию из девяти матчей без побед в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), разгромив на своем поле воронежский "Факел" в рамках 19-го тура первенства.

Все про Спорт ру

Общество Boeing выделила 100 млн долларов родственникам жертв катастроф 737 MAX Компания Boeing выделила 100 миллионов долларов на обеспечение нужд родственников погибших и пострадавших в катастрофах самолета 737 MAX.

Экономика Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сверстанный с профицитом.

Политика Помпео встретился с главой ПЦУ Епифанием Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с главой неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием (Думенко).

Кино Джеймс Кэмерон объяснил старение Терминатора в «Темных судьбах» Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон ответил на вопрос поклонников о том, почему в новом фильме «Терминатор: Темные судьбы» киборг Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера выглядит пожилым.

Политика Сноуден считает, что он «попал в ловушку», оказавшись в России Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший убежище в РФ, критически настроен по отношению к ее политике и считает, что, оказавшись в России, он "попал в ловушку" из-за аннулированного Соединенными Штатами паспорта.

Политика Трамп снял санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил снять санкции против Турции. Их ввели после начала операции в Сирии против курдов.

Авто АвтоВАЗ приостановил производство Largus CNG и Lada Vesta CNG 1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство способных ездить на метане битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.

Кино «Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink «Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.

Общество Елену Малышеву госпитализировали Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.

Происшествия СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Общество У клиентов Сбербанка прослушали аудио Новое предложение о продаже базы клиентов Сбербанка появилось на одном из теневых ресурсов 13 октября.

Шоу-бизнес Влад Соколовский публично признался в любви бывшей жене Рите Дакоте Больше года прошло с официального заявления Риты Дакоты и Влада Соколовского о том, что они расстаются.

Общество Ввезенные из Европы в Россию ядерные отходы пообещали вернуть обратно 23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный 10 лет назад.

Футбол Семак рассказал, удивил ли его «Лейпциг» в матче ЛЧ с «Зенитом» Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре немецкого «Лейпцига», победившего его команду в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.

Армия и оружие Российские стратеги прилетели в ЮАР В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Общество Медведев проверил датчики «Сибура» с помощью зажигалки Премьер-министр России Дмитрий Медведев с помощью зажигалки опробовал возможности датчиков, отслеживающих нештатные ситуации на заводах «Сибура».

Общество Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Здоровье На Украине зафиксирована вспышка дифтерии Как сообщало ИА REGNUM, ранее известный украинский детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский заявил, что на Украине нет достаточного количества лекарств против дифтерии.

Происшествия В Костроме бронемашина врезалась в легковой автомобиль В Костроме бронемашина въехала в легковой автомобиль, сообщает портал K1NEWS.RU.

Политика Зеленский озвучил условия проведения нормандского саммита Существует лишь два условия для проведения нормандского саммита: согласование "формулы Штайнмайера" и разведение войск на трех участках в Донбассе.