"Спартак-2" в матче 19-го тура ФНЛ обыграл воронежский "Факел" со счетом 7:2. По три мяча в этой игре забили Сильванус Нимели и Солтмурад Бакаев. Еще один гол в составе красно-белых в активе Максима Глушенкова. Красно-белые набрали 20 очков в первом круге турнира и занимают 13 место.

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