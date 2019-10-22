Футбол
Pravda.Ru«Спартак-2» забил 7 голов «Факелу» в матче ФНЛ
Сильванус Нимели
|5′
Солтмурад Бакаев
|6′
Сильванус Нимели
|14′
Сильванус Нимели
|25′
Солтмурад Бакаев
|36′
|45′
Руслан Корян
Солтмурад Бакаев
|64′
|77′
Илья Мазуров
Максим Глушенков
|80′
"Спартак-2" в матче 19-го тура ФНЛ обыграл воронежский "Факел" со счетом 7:2. По три мяча в этой игре забили Сильванус Нимели и Солтмурад Бакаев. Еще один гол в составе красно-белых в активе Максима Глушенкова. Красно-белые набрали 20 очков в первом круге турнира и занимают 13 место.
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