РПЛ

Российская газетаРоссийская газета«Спартак» - «Арсенал» - онлайн-трансляция матча РПЛ

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Плюс на днях красно-белые смогли выйти в четвертьфинал Кубка России, оставив не у дел "Ростов" Валерия Карпина - соперника весьма и весьма серьёзного, идущего третьим в турнирной таблице РФПЛ.
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«Спартак» - «Арсенал» - онлайн-трансляция матча РПЛ

Российская газета03 ноября в 16:00

Спартак - Арсенал Тула 4 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 15 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Комсомольская правда03 ноября в 16:00
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