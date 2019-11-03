РПЛ

Ставка TVСтавка TVСпартак - Арсенал Тула: прогноз Andrey Eliseev 4 ноября 2019

Спартак — Арсенал (Тула)
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
16′
Евгений Луценко
30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
45′+2′
60′
Александр Денисов
68′
Кирилл Комбаров
Анри Хагуш
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
72′
80′
Горан Чаушич
Игорь Горбатенко
Джано Ананидзе
Аяз Гулиев
84′
85′
Евгений Луценко
Эванс Кангва
Наиль Умяров
86′
Московский Спартак набирает форму и стал показывать не плохой и даже прагматичный футбол от обороны. Арсенал интересная тренерская команда со своим планом на игру, который думаю будет строиться от обороны на контратаках.
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