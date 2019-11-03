Футбол

Ставка TVСтавка TVСпартак - Арсенал Тула: прогноз Корявко Александра 3 ноября 2019

Лучше шансы не придумает: домашняя игра, болельщики и осечки всех конкурентов. Ставлю на то, что Спартак может победить и крупнее, но лучше подстрахуюсь до возврата и просто поставлю в минус один - Арсенал тоже не робкого десятка.
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Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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Политика

Песков отреагировал на решение Дании по «Северному потоку – 2»

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Дании усиливает геополитические позиции России и ослабляет Европу.
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Альварес откажется от титула чемпиона WBO, которым владел Ковалёв

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«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
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Ксения Собчак решила заступится за Кристину Асмус.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию

Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
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Общество

Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты

Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Футбол

Орлов призвал вернуть Акинфеева в сборную России

Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
Soccer.ru 09:44
Здоровье

Больное место: Путин выделил на здравоохранение еще 500 млрд рублей

В Калининград Владимир Путин прилетел обсудить с губернаторами проблемы здравоохранения.
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Алина Загитова уступила соотечественнице на этапе Гран-при

По общей сумме короткой и произвольной программ Загитова уступила Косторной около двадцати баллов.
Instanews Media 09:10
Политика

Песков рассказал, чем Венгрия и Орбан понравились Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызывает симпатии у президента РФ Владимира Путина своей мудростью, прагматизмом, богатым опытом и суверенностью суждений.
Вести.Ru 10:32
Футбол

Слуцкий прокомментировал второе поражение «Витесса» подряд

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура нидерландской Эредивизии «Эммену».
Чемпионат 09:40
Политика

В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Наука

Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

Комсомольская правда вчера в 16:35
Футбол

Тедеско высказался о состоянии игроков перед матчем с «Арсеналом»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, в каком состоянии находятся футболисты перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru 06:35
Общество

СМИ раскрыли зарплаты военнослужащих-контрактников в российской армии

Обнародован размер зарплат военнослужащих по контракту в российской армии.
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Общество

Сияющие Наоми Кэмпбелл и Сальма Хайек, воздушная Бри Ларсон и другие звезды на LACMA Art+Film Gala 2019

30-летняя актриса Бри Ларсон выбрала платье с черным лифом и воздушной белой юбкой. Яркий акцент создали блестящее сердце и розовый бант.
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Лолита Милявская трогательно поздравила дочь Еву с днем рождения

Лолита Милявская трогательно поздравила с днем рождения свою повзрослевшую дочь Еву от Александра Цекало.
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Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 01 ноября в 03:00
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
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На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно

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Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Газета.Ru 10:12
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«Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном»

LiveSport.ru 13:37
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Бутина получила новый российский паспорт

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Ученые нашли самое безжизненное место на Земле

Ученые рассказали о самом безжизненном месте на Земле.
Gazeta.SPb 13:53
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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК 13:07
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В Москве около 600 человек эвакуировали из ТЦ «Спектр» из-за замыкания

РИА Новости 12:26
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Blizzard выпустила ролик в честь 25-летия Warcraft

В 2004 году Blizzard выпустила MMORPG World of Warcraft, ставшую одной из самых прибыльных игр в истории.
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Стало известно о салюте после гибели главы ингушского центра «Э»

После гибели главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в селении Экажево недалеко от Назрани запустили фейерверки и автоматные очереди, сообщает 3 ноября Telegram-канал Mash.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Тулы. Выступает в Премьер-лиге. Ранее в футбольных турнирах СССР и России Тулу представлял клуб под названием «Арсенал», история которого восходит к команде Оружейного завода. В 2007 году данная команда перешла в статус любителей и несколько лет выступала в 3 дивизионе, на один сезон получив название «Оружейник», а после - «Арсенал-Тула». В 2011 году, ПФК «Арсенал» был восстановлен, и в 2012 году команда вернулась в систему профессиональных лиг.
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