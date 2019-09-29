РПЛ
Комсомольская правдаСпартак - Оренбург 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ
"КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Оренбург 29 сентября 2019. Статистика личных встреч Спартак - Оренбург 29 сентября 2019 4 раза команды играли между собой. 3 матча выиграл "Спартак", 1 поединок - "Оренбург".
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Спартак - Оренбург 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Комсомольская правдавчера в 17:45
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:23, Вашингтон
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