РПЛ

Комсомольская правдаКомсомольская правдаСпартак - Оренбург 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ

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"КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Оренбург 29 сентября 2019. Статистика личных встреч Спартак - Оренбург 29 сентября 2019 4 раза команды играли между собой. 3 матча выиграл "Спартак", 1 поединок - "Оренбург".
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Футбол, РПЛ, Спартак – Оренбург, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru08:30

Онлайн-трансляция матча РПЛ «Спартак» - «Оренбург»

Российская газетавчера в 21:20

Спартак - Оренбург 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Комсомольская правдавчера в 17:45
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