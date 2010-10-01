"Спартак" Доменеко Тедеско открыл счет победам на посту главного тренера "Спартака". Причем сделал это максимально убедительно и круто: по косточкам был разложен «Локомотив», с которым за несколько дней до этого мучился в Лиге чемпионов «Ювентус».

«Спартак» - «Ростов»: прогноз и ставка на матч 1/8 финала Кубка России

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Наука Назвали тревожный признак скорой смерти Тревожным признаком скорой смерти являются изменения в двигательной активности пожилых людей.

Космос В NASA начали прорабатывать проект орбитальной миссии к Плутону Руководство NASA выделило средства на разработку проекта очередной миссии к Плутону, которая довершит дело зонда New Horizons, пролетевшего мимо карликовой планеты в июле 2015 года, сообщается на сайте журнала Astronomy.

Происшествия В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает СК. Подозреваемого сразу же задержали.

Политика Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Армия и оружие Пентагон показал видео уничтожения аль-Багдади Министерство обороны США обнародовало видео операции по уничтожению лидера запрещенной в России террористической организации ИГ.

Здоровье Роскачество посоветовало есть мороженое при простуде Как отмечают в Роскачестве, мороженое способно снять боль в горле.

Культура Эмир Кустурица снял клип группе The Hatters Российская фолк-группа The Hatters выпустила клип на песню "Всё сразу", режиссёром видео стал Эмир Кустурица.

Армия и оружие Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон» Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Общество Ректор ВШЭ отметил спад интереса абитуриентов к платному образованию Высшее образование в России стало доступнее по сравнению с прошлым годом, интерес абитуриентов к платным программам снизился.

Кино Продолжение «Терминатора» возглавит российский прокат Как и в США, в России эксперты кинорынка ожидают по результатам премьерного уикенда лидерство новой части культовой франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы" режиссера первого "Дэдпула" Тима Миллера.

Киберспорт Игроки провели в Mortal Kombat 11 двести миллионов часов Игроки провели в Mortal Kombat 11 более двухсот миллионов часов.

Кино Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» Стриминговый сервис Netflix на своем канале в Youtube опубликовал трейлер сериала «Ведьмак», который снят по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского.