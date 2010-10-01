Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Спартак» - «Ростов»: прогноз и ставка на матч 1/8 финала Кубка России

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"Спартак" Доменеко Тедеско открыл счет победам на посту главного тренера "Спартака". Причем сделал это максимально убедительно и круто: по косточкам был разложен «Локомотив», с которым за несколько дней до этого мучился в Лиге чемпионов «Ювентус».
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«Спартак» - «Ростов»: прогноз и ставка на матч 1/8 финала Кубка России

ODDS.ruвчера в 03:51

Спартак - Ростов: прогноз на матч 1/8 финала Кубка России

Prognozistвчера в 12:36
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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