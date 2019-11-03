РПЛ

Sports.ruSports.ru«Спартак» – «Арсенал» Тула. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Спартак — Арсенал (Тула)
0 – 1
Перерыв
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
16′
Евгений Луценко
30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
45′+2′
1 фото
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Спартак - Арсенал Тула: прогноз Andrey Eliseev 4 ноября 2019

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«Спартак» – «Арсенал» Тула. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

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