РПЛ
Sports.ru«Спартак» – «Арсенал» Тула. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
|16′
Евгений Луценко
|30′
Евгений Луценко
Илья Кутепов
Наиль Умяров
|45′+2′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
54
Умяров
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
47
Зобнин
49
Ананидзе
25
Мельгарехо
8
Тил
23
Ларссон
9
Мирзов
50
Шамов
9
Комбаров
8
Григалава
6
Беляев
4
Бауэр
11
Ткачев
70
Костадинов
71
Денисов
20
Чаушич
22
Лесовой
48
Луценко
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑5‑1
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