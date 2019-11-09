Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Политика Китайские СМИ оценили шансы на захват Калининграда НАТО В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике силы альянса смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, утверждается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.

Политика МИД Украины отреагировал на задержание националиста Мазура в Польше Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил на своей странице в Facebook, что на место задержания Мазура выехал генконсул Украины в Люблине.

Политика Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.

Культура Гагарина в слезах покинула студию «Голоса» «Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.

Армия и оружие Правительственные войска Сирии столкнулись с турецкой армией Напомним, что Вооруженные силы Турции зашли на территорию Сирии в ходе масштабной военной операции «Источник мира», целью которой был разгром курдских бандформирований.

Экономика Пакистан решил выплатить России долг советских лет Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.

Происшествия Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.

Политика МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.

Технологии В Кургане построят цех по производству созданного в Сибири лекарства от язвы Фармакологическая компания Bright Way запустит в 2020 году в Кургане цех по производству уникального препарата против язвы желудка, разработанного учеными новосибирского Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ СО РАН).

Футбол «Сочи» представил болельщикам Варданяна В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.