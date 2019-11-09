РПЛ
Чемпионат«Спартак» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся в 19:00
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
|3′
|46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
|63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
|71′
Срджан Мияйлович
|74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
|76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
|77′
Алекс Крал
|80′
|82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
|83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
|84′
Наиль Умяров
Гус Тил
|90′
Спартак
Расстановка 3‑4‑3
98
Максименко
56
Гапонов
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
33
Крал
8
Тил
6
Дантас
9
Мирзов
19
Понсе
20
Шюррле
Чалов
1
Рыжиков
22
Анюков
2
Полуяхтов
90
Бурлак
9
Радоньич
50
Карпов
8
Гацкан
10
Терехов
17
Зиньковский
20
Мияйлович
14
Гынсарь
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Сегодня, 9 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
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«Спартак» - «Крылья Советов»: аналитики не сомневаются в победе красно-белых
ODDS.ru08 ноября в 01:00
«Спартак» – «Крылья Советов». 09.11.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ru08 ноября в 02:53
«Спартак» — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция для зарубежных поклонников РПЛ
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