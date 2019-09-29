РПЛ
РИА НовостиСпартак — Оренбург 0:0 (1-й тайм)
Илья Кутепов
|6′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
25
Мельгарехо
19
Понсе
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
9
Деспотович
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Футболисты московского "Спартака" защитник Самуэль Жиго и полузащитник Андре Шюррле не сыграют в матче 11-го тура чемпионата России с "Оренбургом", сообщается на странице "красно-белых" в Twitter. Встреча состоится в воскресенье на стадионе "Спартака" в Москве и начнется в 16:30 мск.
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