Футбол

BobsoccerBobsoccer«Оренбург» забил в ворота «Спартака» на последней минуте первого тайма

Спартак — Оренбург
1 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
За несколько секунд до окончания основного времени первого тайма "Оренбург" забил гол в ворота "Спартака". Отличился защитник Андрей Малых, для которого этот мяч стал первым в сезоне.
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