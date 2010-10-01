За несколько секунд до окончания основного времени первого тайма "Оренбург" забил гол в ворота "Спартака". Отличился защитник Андрей Малых, для которого этот мяч стал первым в сезоне.

«Оренбург» забил в ворота «Спартака» на последней минуте первого тайма

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