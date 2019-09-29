РПЛ

Sport24.ruSport24.ruСпартак — Оренбург 1:2 (2-й тайм)

Спартак — Оренбург
1 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
90′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Защитник Самюэль Жиго и хавбек Андре Шюррле не помогут «Спартаку» в матче 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом» из-за проблем со здоровьем. Жиго получил мышечное повреждение в матче Кубка России с «КАМАЗом» (2:1) и пропустит сегодняшнюю встречу по рекомендации медицинского штаба.
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