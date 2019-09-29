РПЛ
Sport24.ruСпартак — Оренбург 1:2 (2-й тайм)
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|90′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Защитник Самюэль Жиго и хавбек Андре Шюррле не помогут «Спартаку» в матче 11-го тура чемпионата России с «Оренбургом» из-за проблем со здоровьем. Жиго получил мышечное повреждение в матче Кубка России с «КАМАЗом» (2:1) и пропустит сегодняшнюю встречу по рекомендации медицинского штаба.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
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