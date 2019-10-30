Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Спартак» — «Ростов». Кто покажет игру и где купить билеты

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» — «Ростов» состоится в четверг, 31 октября, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч Планета».
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