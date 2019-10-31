Футбол
Эхо МосквыСпартак — Ростов 0:0 (1-й тайм)
Столичное Торпедо сегодня сыграет с Балтикой, а Оренбург с Химками. Телеканал Матч ТВ покажет в прямом эфире матч Спартак – Ростов.
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