Футбол

Эхо МосквыЭхо МосквыСпартак — Ростов 0:0 (1-й тайм)

Спартак — Ростов
0 – 0
1-й тайм
Кубок России, 1/8 Финала
Москва, Стадион «Спартак»
Столичное Торпедо сегодня сыграет с Балтикой, а Оренбург с Химками. Телеканал Матч ТВ покажет в прямом эфире матч Спартак – Ростов.
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