РПЛ
Московский КомсомолецСпартак — Ростов 1:4
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Единственный гол был забит на двадцатой минуте полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Футболисты «Спартака» разгромно проиграли на «Открытии Арене» «Ростову» в матче 19-го тура РПЛ
Агентство Москвавчера в 12:55
Зайнутдинов: «Еременко — сумасшедший футболист, которого „Ростову“ не хватает»
Sport24.ruвчера в 14:25
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:37, Ашберн
Здоровье
Врачи назвали причины повышенного давления по утрам
Медики рассказали о причинах, по которым утром повышается артериальное давление, пишет «МедикФорум».
Армия и оружие
Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол
Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Политика
В Париже забросали яйцами митингующих украинцев
Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Происшествия
В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть
Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
Хоккей
Голкипер «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ
Политика
Россия заняла жесткую позицию перед саммитом в «нормандском формате»
Саммит лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится сегодня, 9 декабря, в Париже.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Политика
Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма
Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.
Общество
ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий
В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Здоровье
Эксперты: в 2020 году прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты в области здравоохранения предсказали очень тяжелую за последние 15 лет эпидемию гриппа.
Армия и оружие
Российские и турецкие военные провели инспекцию в Сирии
Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями вооруженных сил Турции и Сирии.
Энергетика
«Болгарский поток» готов принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".
Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Происшествия
Увеличилось число погибших в ДТП под Оренбургом
Ранее было известно о троих погибших. Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 8 декабря.
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Политика
Путин и Лукашенко в Сочи не оставили Зеленскому шансов
Если бы руководство Белоруссии было бы против углубления интеграции в рамках Союзного государства, оно бы просто не приехало в Сочи и ходило с белорусским необандеровцами по центру Минска, распевая разного рода кричалки.
Общество
Российские компании готовятся к повышению зарплат
В России увеличилось число компаний, планирующих повышение зарплат сотрудников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Общество
Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян
Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы
Специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору рыбных консервов.
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Общество
В Котласе более 10 тысяч человек вышли на митинг в защиту Шиеса
Происшествия
Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
Армия и оружие
В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»
В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.