Счет в матче «Спартак»-«Ростов», проходящем в Ростове, после первого тайма оказался 0:1 в пользу команды из Ростова-на-Дону. Единственный гол был забит на двадцатой минуте полузащитником Бахтиером Зайнутдиновым.

Армия и оружие Россия создаст над Арктикой противовоздушный купол Все арктические дивизионы Северного флота в ближайшие годы оснастят зенитными ракетными системами С-400, что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол, сообщил командующий Северным флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.

Политика В Париже забросали яйцами митингующих украинцев Активисты «Движения ветеранов Украины» и представители диаспоры провели в Париже митинг в поддержку «проукраинской позиции» на переговорах «Нормандской четверки».

Политика Максакова заявила о желании приехать в Россию Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.

Политика Политолог обвинил администрацию Ельцина в неприсоединении Крыма Документ подписали высшие должностные лица и главы правительств трех союзных республик: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Республики Беларусь, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

Общество ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.

Транспорт Проезд по МЦД вновь стал платным С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.

Единоборства Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.

Политика Путин и Лукашенко в Сочи не оставили Зеленскому шансов Если бы руководство Белоруссии было бы против углубления интеграции в рамках Союзного государства, оно бы просто не приехало в Сочи и ходило с белорусским необандеровцами по центру Минска, распевая разного рода кричалки.

Общество Российские компании готовятся к повышению зарплат В России увеличилось число компаний, планирующих повышение зарплат сотрудников, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Общество Увеличилось число желающих поменять Конституцию россиян Количество россиян, которые хотели бы поменять Конституцию России увеличилось. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество В России могут запретить взыскание долгов с пенсий Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.