Московский «Спартак» на своем поле проиграл «Ростову» в матче 19-го тура чемпионата России. Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско выставил необычный стартовый состав, где был один номинальный защитник Георгий Джикия, которому в центре помогал Алекс Крал.

Армия и оружие Забайкальские танкисты прибыли в Лаос Впервые в истории состоятся российско-лаосские учения "Ларос-2019" Забайкальские военные танковой роты и подразделений обеспечения мотострелкового соединения Восточного военного округа прибыли в Лаосскую Народно-Демократическую Республику для участия в первом в истории российско-лаосском учении "Ларос-2019".

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Политика Зеленский назвал сложным процесс согласования позиций с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский признал, что на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным ему было "сложно договариваться", так как российский лидер детально разбирал каждый обсуждаемый вопрос.

Кино Обнародован первый трейлер «Чудо-женщины: 1984» Pictures показала трейлер новой части "Чудо-женщины", где главную роль сыграла израильская актриса Галь Гадот.

Политика «Нормандская четверка» ждет полного прекращения огня в Донбассе Лидеры стран "нормандской четверки" заявили о приверженности полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца текущего года, сообщается в коммюнике, принятом по итогам встречи в Париже.

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