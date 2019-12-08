Московский "Спартак" потерпел разгромное поражение от "Ростова" в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Бактийор Зайнутдинов, также отличились Алексей Ионов и Дмитрий Чистяков.

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