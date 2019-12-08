РПЛ

Городской репортерГородской репортерФК «Ростов» победил ФК «Спартак» со счетом 4:1

Спартак — Ростов
1 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Ивелин Попов
22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
38′
Алекс Крал
42′
53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
72′
74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
77′
79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
80′
Эсекиэль Понсе
81′
83′
Бактиер Зайнутдинов
87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
90′+2′
Александр Саплинов
90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Только на 81-ой минуте хозяевам поля удалось забить гол «Ростову». Однако уже на 83-ей минуте Бактиер Зайнутдинов забил свой второй гол в матче. Так, со счетом 1:4 и завершился матч.
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