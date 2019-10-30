Футбол
Спорт-ЭкспрессСпартак — Ростов 2:1
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
"Спартак" на своем поле в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России победил "Ростов" (2:1). Дублем, как и в предыдущей игре чемпионата против "Локомотива" (3:0), отметился нападающий Джордан Ларссон. В составе гостей отличился Александр Долгов.
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