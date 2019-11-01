Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Спартак» – «Ростов»: Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, 31 октября
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" обыграл "Ростов" (2:1). На 43-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джордан Ларссон. Для 22-летнего шведского форварда этот гол стал четвертым в четырех последних матчах.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Джордан Ларссон делает второй дубль в трёх матчах при Тедеско

Чемпионатвчера в 03:30

«Еще один матч, еще два гола». Ларссон — об игре с «Ростовом»

Спорт-Экспресс31 октября в 16:42

Ларссон обрел себя: 5 голов в 4 матчах, нашел дом и перевез в Москву собаку

Sports.ru31 октября в 15:11

Ларссон: «Еще один матч, еще два гола по пути в следующий раунд»

Sport24.ru31 октября в 17:10

Ларссон забил 4 гола в 2 последних матчах за «Спартак»

Metaratings31 октября в 15:12

«Спартак» победил «Ростов» 2:1 в Кубке России и дальше сыграет против ЦСКА

Комсомольская правда31 октября в 14:22

«Спартак» – «Ростов»: Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

Бомбардир.ру31 октября в 13:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Происшествия

Житель Саратова задержал педофила за попытку похитить его дочь

Московский Комсомолец 08:53
Фигурное катание

Косторная обошла Загитову на этапе Гран-при во Франции

Короткая программа у девушек на этапе Гран-при во Франции вызвала неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
RT на русском 17:46
Хоккей

Юрзинов заменит Скудру на посту главного тренера «Трактора»

В субботу, второго ноября, стало известно, что руководство челябинского "Трактора" приняло решение уволить с тренерского мостика команды Петериса Скудра.
Sport.ru 17:59
Экономика

Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18%

Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%.
REGNUM вчера в 07:05
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Вести.Ru 14:21
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Армия и оружие

Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю

Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия 22:43
Спорт

Женская сборная России по шахматам выиграла командный чемпионат Европы

REGNUM 08:07
Технологии

Автомобили россиян смогут самостоятельно вызывать помощь и парковаться

Телеканал 360° 22:47
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии

На юго-западе Москвы неизвестный застрелил двух человек — руководителя центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майора полиции Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
РИА Новости 20:20
Единоборства

Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC

На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.
Спорт-Экспресс 20:24
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток 03:42
Кино

Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 08:37
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Футбол

Кавани может бесплатно перейти во «Фламенго»

Бразильский клуб намерен пригласить 33-летнего уругвайца в летнее трансферное окно, так как к тому времени закончится срок действия контракта Кавани с ПСЖ и он сможет перейти в команду бесплатно.
Soccer.ru 03:29
Общество

Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Экономика

Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Авто

GAC назвал дату старта продаж GS8 в России

Автоновости дня вчера в 11:16
Политика

Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ 10:27
Шоу-бизнес

Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Культура

Рэпер Канье Уэст дал концерт прямо в самолете

29 октября 2019 года известный рэпер и музыкант Канье Уэст, недавно выпустивший свежий альбом «Jesus Is King», вместе со своей госпел-группой Sunday Service исполнил свои новые треки прямо в самолете.
REGNUM 31 октября в 03:09
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 10:50
Происшествия

В Самарской области в результате ДТП перевернулся автобус с детьми

РБК 18:20
Армия и оружие

Российские и турецкие военные начали совместное патрулирование в Сирии

Международная жизнь вчера в 08:19
Экономика

В Донецке опровергли сообщения украинских СМИ о прекращении выплат пенсий лицам, не имеющих паспортов ДНР

Распространяемые в некоторых украинских изданиях сведения о якобы запланированном в ДНР с будущего года прекращении пенсионных выплат гражданам, не имеющих паспортов республиканского образца, абсолютно не соответствуют действительности.
Newvz.ru 31 октября в 03:25
Общество

Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака

Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград вчера в 11:52
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Политика

Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс

Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
Ореанда-Новости вчера в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное