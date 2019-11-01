Футбол

Бомбардир.руБомбардир.ру«Спартак» – «Ростов»: Ларссон оформил дубль во втором матче подряд

Спартак — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Кубок России, 1/8 Финала, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Джордан Ларссон
43′
Джордан Ларссон
59′
86′
Александр Долгов
В матче 1/8 финала Кубка России "Спартак" обыграл "Ростов" (2:1). На 43-й минуте счет открыл нападающий хозяев Джордан Ларссон. Для 22-летнего шведского форварда этот гол стал четвертым в четырех последних матчах.
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