Футбол
Спорт-Экспресс«Спартак» — «Ростов»: Ларссон открыл счет в матче
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон открыл счет в матче 1/8 финала Олимп — Кубка России против «Ростова». Георгий Джикия отдал проникающую передачу в штрафную ростовчан, а Ларссон успел пробить в одно касание. Сергей Песьяков не успел вовремя среагировать на удар.
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