Футбол
Sport24.ru«Спартак» — «Ростов»: прогноз Георгия Черданцева на матч 1/8 Кубка России
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 1/8 финала Кубка России по футболу.
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«Спартак» — «Ростов». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка России 31 октября 2019 года
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