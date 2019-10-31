Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» в 1/8 финала Кубка России по футболу.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2019 года Заработает закон о "суверенном Рунете" С 1 ноября вступает в силу закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы российского сегмента интернета на случай, если его отключат от глобальной инфраструктуры Сети.

Транспорт Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров Минтранс России подготовил проект правил для передвижения электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев, а также предлагает ввести новые дорожные знаки для них, следует из проекта на соответствующем госпортале.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Экономика Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Армия и оружие Асад заявил об отсутствии свидетельств ликвидации аль-Багдади Президент Сирии Башар Асад заявил в интервью местным телеканалам, что Дамаск никак не контактировал с американскими институтами по вопросу ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади.

Политика Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Общество В России сделки с недвижимостью защитят от кибермошенников В августе текущего года вступил в силу закон, согласно которому собственник должен подтвердить в ЕГРН свою электронную подпись, если хочет заключать сделки с жильем в электронном виде.

Происшествия ООН потребовала прекратить преследование своих сотрудников в Косово Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.

Общество «Формула-1» представила концепт болида на 2021 год "Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.

Происшествия Пьяный отчим истязал вступившегося за маму двухлетнего малыша Двухлетний мальчик был доставлен в одну из больниц Екатеринбурга после того, как пытался защитить маму от пьяного отчима.

Экономика Нацбанк Украины допустил сокращение транзита российского газа Национальный банк Украины не исключил снижения транзита российского природного газа через страну с около 90 млрд кубометров до 50 млрд кубометров в 2020 году, а также до 30 млрд кубометров с 2021 года.

Происшествия В Екатеринбурге задержали сообщившего о бомбе на борту самолета В Екатеринбурге задержали мужчину 1982 года рождения, ранее заявившего о бомбе на борту самолета авиакомпании Utair, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут.