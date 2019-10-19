Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Открытие Арена» встреча завершилась со счетом 0:0.

«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью в матче РПЛ

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