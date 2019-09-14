РПЛ
Нева СпортСпартак — Урал 1:0 (1-й тайм)
Самуэль Жиго
|12′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
23
Ларссон
47
Зобнин
8
Тил
33
Крал
10
Бакаев
20
Шюррле
77
Баклов
15
Кулаков
19
Поляков
3
Ароян
27
Меркулов
17
Димитров
6
Аугустыняк
14
Бавин
58
Эль-Кабир
20
Панюков
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑4‑2
В рамках девятого тура российской премьер-лиги состоятся две встречи — свои матчи проведут московские «Спартак» и «Локомотив». Команда Олега Кононова на «Открытие Арене» примет екатеринбургский «Урал». Матч начнется в 16:30, обслужит игру судья Сергей Иванов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Происшествия
До 5 человек выросло число жертв наводнений в Испании
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
В ПФР рассказали, в каких случаях могут уменьшить пенсию
В ПФР рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших, чем обычно, размерах. Об этом пишет "Российская газета".
РИА Новости 04:56
Фигурное катание
Евгения Медведева уступила лишь Рике Кихире
Россиянка стала второй на соревнованиях в канадском Оквилле серии «Челленджер» Autumn Classic International, уступив лишь японке Рике Кихире.
Instanews Media 08:01
Религия
РПЦ опровергла слухи о высоких доходах священников
В Русской православной церкви назвали фантастическими слухи о том, что ежемесячный доход ее священников достигает 1 млн рублей.
Интерфакс 08:09
Политика
Премьер Украины предложил соединить Балтийское и Черное моря
Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES), который проходит в Киеве.
Газета.Ru 08:31
Футбол
Реал — Леванте 3:2
Sports.ru 05:34
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не пришла на свадьбу к Собчак
Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста 07:32
Религия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.
Lenta.ru 08:37
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera вчера в 14:14
Политика
Киев хочет провести выборы в Донбассе до 2020 года
Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев не намерен проводить фейковые выборы на неподконтрольных ему территориях.
Life.ru вчера в 17:22
Авто
Cadillac показал обновленный седан CT4
Американская автомобильная марка Cadillac представила обновленную версию седана CT-4.
Daily-Motor.Ru 12 сентября в 23:31
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета вчера в 10:15
Футбол
Директор «Ювентуса» сообщил, что Манджукич перейдет в катарский клуб
Директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что нападающий Марио Манджукич близок к уходу из клуба.
Спорт-Экспресс 09:08
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске
Актрисе Анастасии Заворотнюк поставили диагноз Жанны Фриске, которая скончалась от болезни в 2015 году.
Время Пресс вчера в 06:13
Армия и оружие
Российские истребители трижды перехватывали израильские самолеты
Российские истребители были отправлены для перехвата израильских самолетов.
ГЛАС.RU 07:03
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Общество
Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы
Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
РБК 09:32
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
После перерыва успех "красных" закрепил Мохамед Саллах, установивший окончательный счет в матче – 3:1 в пользу "Ливерпуля".
Вести.Ru 09:25
Политика
В Киеве предложили изменить учебники с цитатами о дружбе с Россией
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что необходимо внести изменения в школьные учебники, в которых написано, что Россия является другом Украины.
RT на русском 07:50
Политика
Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил смерть Хамзы бен Ладена, который является сыном убитого экс-главаря террористической организации «Аль-Каида»* Усамы бен Ладена.
RT на русском 09:29
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Политика
Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий
Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
RT на русском 07:45
Общество
Росстат зафиксировал рост числа россиян старше 100 лет
За последние десять лет число долгожителей в России увеличилось более чем в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 01:36
Авто
GM представил семейство Chevrolet Onix нового поколения
General Motors представил в Бразилии новое поколение бюджетного семейства Onix.
Автоновости дня вчера в 08:25
Технологии
Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам
Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru вчера в 06:22