РПЛ

Нева СпортНева СпортСпартак — Урал 1:0 (1-й тайм)

Спартак — Урал
1 – 0
1-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
В рамках девятого тура российской премьер-лиги состоятся две встречи — свои матчи проведут московские «Спартак» и «Локомотив». Команда Олега Кононова на «Открытие Арене» примет екатеринбургский «Урал». Матч начнется в 16:30, обслужит игру судья Сергей Иванов.
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